En avant-midi, une cinquantaine d’élèves en adaptation scolaire des écoles secondaires de la région prennent part, encore une fois, à des activités sportives au stade Médard-Soucy du Cégep de Baie-Comeau. Ils pourront notamment faire de l’escalade, de la boxe, du trampoline et jouer au curling.

Les organisateurs souhaitent initier les élèves à des activités variées. En après-midi, les élèves vont participer à des ateliers d’expression corporelle, de percussions et de chant.

Le directeur de l'Association de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord, Marc Richard, affirme que l’événement gagne en popularité chaque année.