La Ville de Kenora a récemment annoncé qu’elle ne donnerait pas de sanctions aux personnes qui remettraient, pendant le mois de novembre, quatre oeuvres d’art patrimoniales volées il y a longtemps.

Ces oeuvres sont des sculptures en métal représentant des chasseurs autochtones qui étaient autrefois accrochées au pont Norman Bay construit en 1948. Elles ont par la suite été entreposées lors des travaux de rénovation du pont.

Le maire sortant Dave Canfield explique qu'elles représentent l'héritage de la région et les efforts de réconciliation avec les Autochtones. Photo : Musée Lake of The Woods