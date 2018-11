Ce week-end, on change l'heure et on remplace les piles!



Ce dimanche 4 novembre à 2h, on recule l'heure. Profitez de cette occasion pour vérifier vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone ainsi que pour remplacer les piles.https://t.co/rizUcM01hs#Gatineau pic.twitter.com/HNzRN1r5Se