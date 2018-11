Les essais portent sur deux camions en peloton tirant des remorques chargées de billes sur des routes d’accès aux ressources entre la scierie de Produits forestiers Résolu à Rivière-aux-Rats et le chantier de récolte de l’entreprise à 75 km de là.

Les camions sont munis d’une technologie développée à l’Université d’Auburn, en Alabama (É-U), qui leur permet de communiquer entre eux pour permettre au premier camion de guider le second, et ainsi de suite.

Pour les premiers tests, des camionneurs se trouvent dans tous les véhicules, mais seul celui du camion en tête du convoi contrôle tous les paramètres de son véhicule.

Qu’est-ce que la circulation en peloton?

La circulation en peloton est une méthode collaborative de circulation pour les camions de transport. Ils sont conduits en convoi et sont reliés par un système électronique qui maintient la distance désirée entre les camions et qui contrôle et l’accélération et le freinage, avec un temps de réaction plus rapide que celui d’un chauffeur.

Source : FP innovation