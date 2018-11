C'est la troisième fois que ce fromage décroche ce titre depuis 1998, soit depuis la création du concours. Trois autres fromages de cette entreprise ont été récompensés : la Religieuse (pâte demi-ferme), le Louis d'or (pâte ferme) et le Pionnier (fait d'un mélange de laits).

Le Caseus argent a été remis au Zacharie Cloutier de la Fromagerie Nouvelle-France.

C'est en Estrie qu'est fabriqué le meilleur fromage au lait cru. Il s'agit du Pionnier, une création conjointe de la Fromagerie Nouvelle-France et de la Fromagerie du Presbytère.

La Fromagerie Nouvelle-France a aussi été récompensé dans la catégorie « croûte fleurie » avec son fromage La Madelaine ainsi que dans la catégorie « aromatisé par ajout d'épices, de légumes, de fruits ou de noix » avec son fromage La Fréchette Ail et Fines Herbes.

Au total, 236 fromages étaient en compétition lors de la 20e édition de ce concours. Le jury était composé de 25 experts.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages faits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, et ce, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent. Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et des acteurs du secteur bioalimentaire québécois : Aliments du Québec, l'Association des fromagers artisans du Québec, le Centre d'expertise fromagère du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec, La Financière agricole du Québec, l'Institut de technologie agroalimentaire et le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec.