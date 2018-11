Cette mesure aura pour effet de déplacer la zone où l'extraction sera permise dans la Municipalité, contrecarrant ainsi le projet de Canada Carbon.

La trentaine de citoyens sont ressortis de la rencontre bien satisfaits. Parmi eux, Daniel Séguin, qui est propriétaire d'un chalet à environ deux kilomètres du site de Canada Carbon.

On a toute notre confiance en ces gens-là. Ils ont à coeur les mêmes intérêts que nous. Et puis, ils défendent les intérêts des électeurs. Donc, je crois qu'au point où nous sommes rendus là, il faut juste continuer , a expliqué M. Séguin. On va juste continuer et affronter Goliath en temps et lieu.

Canada Carbon n'est pas la seule entreprise à déplorer la décision du conseil. Le Groupe Uniroc de Mirabel qui est propriétaire d'une sablière et d'une carrière dans la zone où l'extraction est présentement permise la regrette aussi. David Whissell, son président-directeur général demande à la Municipalité de rectifier le tir dans les plus brefs délais.

La Municipalité vient restreindre nos droits, vient changer un zonage, alors que nous avons des droits bien établis, une carrière en opération, une sablière déjà en opération. Alors, premier objectif, de rappeler à la population que nous avons des droits. Le deuxième objectif, c'était de sensibiliser la population à la fois de Grenville-sur-la-Rouge et du village de Grenville que la Municipalité déplace l'extraction d'une zone qui est dans les montagnes, loin des maisons, loin des contraintes à une zone plutôt urbanisée à proximité de maisons, de secteurs industriels et en pleine zone agricole avec également la présence du seul puits en eau potable qui alimente le village de Grenville , a assuré M. Whissell.

Alors, ce que l'on dit aux citoyens qui sont touchés, bien faites des pressions sur la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, parce que présentement, il y a des choses qui n'ont aucun sens qui sont en train de se mettre en place , a-t-il poursuivi.

On saura d'ici les dix prochains jours si la décision du conseil devra faire l'objet d'une approbation référendaire.

Avec les informations de Denis Babin