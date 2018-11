Le Crew l'a emporté par la marque de 2-2 (3-2) et affrontera les Red Bulls de New York en demi-finales de l'Est.

Federico Higuain a inscrit les deux buts du Crew, son premier à la 30e minute et le deuxième en prolongation, à la 96e minute.

Frederic Brillant avait ouvert la marque à la 21e minute pour les coéquipiers de Rooney, qui n'a pas été capable de faire la différence pour le club qui s'est transformé à son arrivée cet été du club anglais d'Everton.