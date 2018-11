Depuis jeudi, quatre nouveaux policiers sillonnent les rues centrales de la ville, qui avait obtenu en 2017 le titre peu convoité de la cinquième ville la plus dangereuse au Canada par le magazine Maclean's.

Cet ajout fait partie d'un investissement de 1,5 million de dollars de la municipalité pour mieux protéger les citoyens, explique la mairesse de Red Deer, Tara Veer.

Parmi toutes les préoccupations que nous entendons de la part des citoyens et des commerçants, la criminalité se trouve en haut de la liste. Tara Veer, mairesse de Red Deer

Depuis le 1er janvier, Red Deer a connu près de 1000 vols par effraction, selon le site internet de la Ville — une légère baisse par rapport aux chiffres de l'an dernier, à la même période.

Chaque fois que la météo le permettra, les quatre nouveaux agents patrouilleront le centre-ville à pied, à vélo, et à bord de gyropodes. Tout cela dans le but de rendre la police plus visible et plus accessible au public, selon le surintendant de la GRC, Ken Foster.