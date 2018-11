Andrew Scheer, qui a grandi à Ottawa et qui représente une circonscription de Regina en Saskatchewan, a prouvé qu’il n’est pas insensible au Québec.

Il doit en partie sa victoire à la tête du Parti conservateur à l’appui des producteurs laitiers de la province, à qui il a promis de protéger le système de gestion de l’offre.

Le seul siège qu’il a réussi à ravir aux libéraux dans une élection partielle depuis le scrutin de 2015 est au Québec : celui de Chicoutimi–Le Fjord. Et il entend bien reprendre Lac-Saint-Jean, la circonscription voisine. Andrew Scheer se rendra d’ailleurs à Alma vendredi pour présenter son candidat en vue des prochaines élections, Jocelyn Fradette, un enseignant au secondaire que le parti estime être très populaire dans la région.

Andrew Scheer a aussi été le premier chef conservateur à participer à l’émission Tout le monde en parle. Et son parti propose par ailleurs d’instaurer un rapport d’impôt unique au Québec.

S’il semble vouloir peser sur les bons boutons, alors pourquoi avancer cette idée de faire revivre Énergie Est?

Des sièges qui comptent plus en Atlantique

Cet engagement de relancer le projet Énergie Est a clairement été énoncé dans son discours du 21 octobre pour marquer le décompte enclenché à un an des élections fédérales. Il visait les électeurs du Nouveau-Brunswick. Dans cette région qui peine à créer des emplois, le projet était convoité, notamment par le gouvernement provincial.

La politique fait souvent appel aux mathématiques. Et pour le Parti conservateur, les sièges au Nouveau-Brunswick comptent plus qu’au Québec.

C'est qu'en Atlantique, tous les sièges sont rouges. Un éventuel gain conservateur dans cette région du pays se ferait nécessairement au détriment des libéraux, les adversaires à vaincre lors des prochaines élections. Autrement dit, un siège de plus pour les conservateurs compte double puisqu’il signifie du même coup un siège de moins pour les libéraux.

Au Québec, le Parti conservateur a dans sa mire des sièges libéraux, mais aussi néo-démocrates et bloquistes.

Ajuster le message

Mais si le parti espère faire des gains payants en Atlantique, il réalise que son engagement au sujet d’Énergie Est comporte des risques. Peut-être trop de risques.

Dans son discours devant la Chambre de commerce de Lévis, jeudi, le mot Énergie Est n’a pas été prononcé. Et le parti nous laisse entendre qu’il pourrait complètement disparaître du vocabulaire du chef, sans pour autant abandonner l’idée de pipeline.

Faire la promotion d’un lien énergétique entre l’Ouest et l’Est est une chose. Rappeler le projet Énergie Est, impopulaire chez une partie importante de l’électorat québécois, en est une autre.

Et devant la Chambre de commerce de Lévis, une autre idée a été évoquée : elle porte sur l’hydroélectricité.

« Présentement, les conversations portent beaucoup sur l’énergie renouvelable et j’ai eu une très bonne discussion avec le premier ministre Legault sur la question du rôle qu’Hydro-Québec peut jouer pour exporter plus d'énergie nette (propre) et responsable », a souligné Andrew Scheer.

François Legault, qui a lui-même indiqué avoir entendu le message des Québécois au sujet de la lutte contre les changements climatiques, a peut-être ainsi donné un tuyau à Andrew Scheer. Un tuyau qui ne fait pas référence à un pipeline.