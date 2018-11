Kurt Dahl qualifie son action d’acte simple. Actuellement en tournée aux États-Unis, il dit avoir été inspiré à agir en constatant le climat politique de ce pays. « Vous savez, peut-être que [la misogynie] commence avec le président, et se répercute vers le bas » s’interroge-t-il.

On dirait que la misogynie montre son affreux visage aux États-Unis en ce moment. Kurt Dahl, batteur du groupe de rock One Bad Son

Kurt Dahl confie avoir été profondément touché par le témoignage de Christine Blasey Ford. Cette chercheuse en psychologie avait déclaré à la commission judiciaire du Sénat qu’elle avait été sexuellement agressée par le candidat à la Cour suprême des États-Unis, Brett Kavanaugh. Il avait rejeté ces accusations, avant d’être finalement nommé juge à la Cour suprême.