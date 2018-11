Un texte de Kevin Sweet

Selon Jacques Gédéon, le président du conseil d’administration de Mixmédiarts, le diffuseur du spectacle Agwàtà, trois des cinq fournisseurs n’ont pas encore été entièrement payés pour les services rendus l’été dernier.

Le mauvais temps serait en cause. Cinq représentations ont été annulées en raison de la pluie et, donc, la vente des billets n’a pas été à la hauteur des attentes et les ventes au bar payant non plus. L’organisme a conséquemment un manque à gagner d’un peu plus de 10 000 $.

Jacques Gédéon est le président du conseil d’administration de Mixmédiarts. Photo : Radio-Canada

Les gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui fournissent à des entreprises qui produisent des spectacles à l’extérieur, s’attendent à ces choses-là , soutient M. Gédéon.

Ce ne sont cependant pas tous les fournisseurs qui sont de cet avis. L’un d’entre eux, qui souhaite préserver l’anonymat, a affirmé à Radio-Canada vouloir déposer une mise en demeure s’il n’est pas payé rapidement. Ce fournisseur attend avec impatience qu’on lui rembourse une somme de près de 2000 $.

M. Gédéon a affirmé à Radio-Canada ne pas être au courant de ce mécontentement. Pourtant, un échange de textos auquel Radio-Canada a eu accès révèle qu’Alain St-Jean, le directeur artistique de Mixmédiarts, est au courant de cette menace d’entamer des procédures judiciaires depuis le mois de septembre.

Près de 10 jours après ces intentions communiquées à M. St-Jean, celui-ci a déclaré dans un autre échange de textos obtenu par Radio-Canada avoir « rencontré le bureau du maire » et tenter d’obtenir « l’aide des conseillers municipaux (fonds discrétionnaire) ».

La Ville de Gatineau à la rescousse?

Mixmédiarts a obtenu une subvention de 75 000 $ de la Ville de Gatineau pour présenter le spectacle Agwàtà à l’été 2018. Selon M. Gédéon il y a « un résidu » de cette subvention qui sera versé à l’organisme une fois les états financiers remis à la Municipalité.

On est en train de les préparer [les états financiers] et on a va fournir ça à la Ville bientôt et ce résidu-là va nous être versé. Jacques Gédéon, président du conseil d’administration de Mixmédiarts

Selon M. Gédéon, cette somme restante serait entre 10 et 15 % du montant total de la subvention, ce qui représente entre 7000 $ et 11 000 $.

Entre temps, M. Gédéon confirme à Radio-Canada qu’une rencontre avec le maire a eu lieu pour voir ce qu’il pourrait faire . Aucune décision n’a cependant encore été prise.

Je comprends la Ville d’être hésitante à financer des déficits. C’est l’argent du public on les comprend très bien. Mais on étudie avec la Ville des façons de voir ce que l’on pourrait faire ensemble , dit M. Gédéon, sans toutefois préciser d'échéancier.

Le conseil d'administration de Mixmédiarts se rencontre la semaine prochaine pour « discuter de tout ça », conclut M Gédéon.