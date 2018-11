Quatre immeubles de quatre logements seraient construits sur la rue Moore tandis que deux immeubles de six logements seraient construits sur la rue Elizabeth, face au parc du Champ-de-Mars, ont présenté les promoteurs Robert Fortier et Éric D'Avignon jeudi soir lors d'une séance d'information destinée aux citoyens du quartier tenue à l'hôtel de ville de Sherbrooke.

C'est un grand terrain de cinq acres dans le Vieux-Nord, alors au niveau municipal, c'est quand même assez haut [l'évaluation] et on a eu une surprise quand on a acheté, parce qu'on croyait qu'on allait payer un certain montant de taxes, soit environ 40000$, mais la Ville l'a classé commercial, donc on s'est retrouvé avec 80000$ à payer par année. En faisant un projet comme ça, ça va permettre de diminuer le montant des taxes, qui est vraiment une épine pour le Domaine Orford, et en même temps ça va permettre d'amener d'autres revenus qui vont aider , explique Robin Fortier.

Ce dernier fait valoir qu'il s'agit d'un projet totalement différent d'il y a huit ans, lorsqu'un projet d'ensemble résidentiel s'est buté à une opposition massive des citoyens.

Ils détruisaient le centre de dépendances et construisaient 200 unités de condos... ça changeait complètement le visage du quartier contrairement au projet actuel. La bâtisse qui est là actuellement demeure, le Domaine Orford va très bien et continue à opérer, c'est juste qu'on maximise un peu le terrain et on construit des unités de logement qui vont s'amalgamer avec l'environnement , souligne M. Fortier.

Début du graphique (passez à la fin) Une soixantaine de personnes assistent à une séance d’information à l’hôtel de ville de Sherbrooke au sujet d’un projet de construction de six habitations multifamiliales sur le site du Domaine Orford, à l’angle des rues Moore et Elizabeth. #Rces pic.twitter.com/y4KhskmaEX — Charles Beaudoin (@ChBeaudoin) November 1, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Une soixantaine de citoyens étaient présents lors de la séance d'information. Plusieurs ont soulevé des inquiétudes en lien avec l'harmonisation des nouveaux immeubles avec le secteur qui recèle de nombreuses propriétés patrimoniales.

On a des maisons Tudor, Queen Anne, Second empire... ce sont des maisons avec un cachet. Là, on nous présente des maisons qu'on voit dans le bout du Carrefour. On se fout complètement des années qu'on passe à rénover. On ne rénove pas, on les restaure nos maisons , déplore Jean-Louis Marin.

D'autres se sont dits préoccupés par le sol rocheux du secteur, qui pourrait devoir être dynamité pour concrétiser le projet. La conseillère municipale du district du Lac-des-Nations et présidente de l'arrondissement de Jacques-Cartier, Chantal L'Espérance, rappelle que les promoteurs devront obligatoirement avoir l'aval des citoyens pour obtenir le changement de zonage nécessaire à la construction d'immeubles à revenus.La zone est actuellement réservée pour les usages communautaires et récréatifs.

Il faut l'approbation référendaire. On n'a pas enlevé ça à Sherbrooke, parce qu'on penser que les gens ont le droit de se prononcer. C'est aux propriétaires à arriver le plus possible à rencontrer les besoins du milieu , note Mme L'Espérance.

Au terme de la rencontre, les promoteurs ont dit vouloir retourner à la table à dessin dès vendredi. D'autres séances d'information, dont une consultation publique, devraient être tenues avant que le projet ne soit présenté au conseil municipal.