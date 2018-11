D’après les estimations qui figurent dans le document, l’établissement d’enseignement devrait ouvrir ses portes dès l’été 2020. Le nouveau Groupe de médecine familiale (GMF) devrait également être en mesure d’accueillir ses premiers patients au même moment.

Selon le document, la phase préparatoire des travaux a été lancée lundi à l’extérieur de l’Hôpital de Gatineau, et ces premiers pas ne devraient pas affecter les activités cliniques , rassurent les auteurs du document.

La phase préparatoire devrait être terminée à la mi-décembre et la mise en chantier officielle se fera en mars 2019, estime-t-on dans le court rapport, qui porte la mention « état de situation ».

L’arrivée d’étudiants qui, durant leur parcours, devront faire des stages et des résidences nécessite aussi l’adaptation de certains milieux de travail, notamment dans des hôpitaux et des cliniques de la région. Les travaux pour mettre à niveau les milieux de travail se feront en trois phases et devraient commencer le 19 novembre prochain.

Les auteurs du document soulignent aussi que le recrutement de personnel enseignant va bon train et pratiquement tous les postes actuellement en recrutement sont sur le point d’être pourvus .

La Faculté de médecine l’Université McGill a pour sa part lancé sa campagne promotionnelle dans la région pour attirer des étudiants dans son programme préparatoire de médecine 2019-2020.

Ce seront les étudiants de ce programme, ou encore ceux détenant déjà un premier baccalauréat, qui combleront les bancs d’école du nouveau campus en Outaouais.

Avec les informations de Roxane Léouzon