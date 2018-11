Une infirmière praticienne doit travailler 600 heures dans son domaine pour conserver sa certification.

Une quinzaine d’infirmières praticiennes du Nouveau-Brunswick ont du mal à atteindre ce plateau cette année. Elles sont même maintenant à risque de perdre leur titre.

C’est notamment parce que, dans les dernières années, le gouvernement n’a pas ouvert de poste d’infirmière praticienne, selon Linda Arseneault, responsable du programme d’infirmières praticiennes de l’Université de Moncton. Au début, il y avait des postes chaque année , dit-elle.

J’ai eu plusieurs appels d’infirmières qui voulaient devenir infirmières praticiennes. [...] Une des questions qu’elles me posaient, c’est : “Est-ce que je vais avoir un emploi par la suite?” Linda Arseneault, responsable du programme d’infirmières praticiennes de l’Université de Moncton

Aux yeux du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, la situation semble contradictoire, notamment lorsqu’on voit la situation à l’Hôpital régional de Bathurst, où le service d’obstétrique est temporairement fermé en raison du manque de personnel infirmier.