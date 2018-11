Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a ainsi annoncé la création, au coût d’environ 30 millions de dollars, du nouvel Institut des isotopes médicaux avancés. Il contribuera notamment à la production de ce type d’isotopes essentiels dans le domaine de l’imagerie médicale et pour diagnostiquer des maladies comme le cancer.

[L’Institut] offrira des installations à la fine pointe de la technologie où les universitaires et les leaders de l’industrie pourront travailler ensemble. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Un projet financé par le fédéral et la province

Le gouvernement fédéral y investit 10,23 millions de dollars, prévus dans son programme d’infrastructure, et la Colombie-Britannique, 12,25 millions. TRIUMF contribue au projet à hauteur de 5,3 millions et UBC et l’Agence du cancer de la Colombie-Britannique versent chacun 2 millions.

L’Agence se servira des nouvelles installations pour faire avancer la recherche sur les isotopes thérapeutiques, qui pourraient aider à traiter le cancer.

Le bâtiment de 2500 mètres carrés accueillera, entre autres, un nouvel accélérateur de particules, soit un cyclotron médical TR-24, et six laboratoires.

Un des cyclotrons du laboratoire TRIUMF. Photo : Radio-Canada/ICI RADIO-CANADA