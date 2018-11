Ce sont 54 lits, ainsi que l’urgence psychiatrique, qui seront ainsi transférés à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l’ancien Hôpital Louis-H.-La Fontaine. Toutefois, un patient aux prises avec des problèmes de santé mentale qui se présentera à l’urgence de Maisonneuve-Rosemont sera quand même accueilli par des professionnels et, si son état est jugé assez grave, pourra être transféré à l’Institut.

Le but étant de profiter de la concentration d’expertise et des meilleures pratiques d’un institut universitaire. « On a un enjeu de vétusté des lieux à Rosemont. On souhaite offrir des environnements adaptés avec des unités de soins rénovées, ici à l’Institut, pour la clientèle qui est actuellement hospitalisée à Rosemont », explique le directeur du programme de santé mentale et dépendance au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Jonathan Brière.

Des psychiatres, à micro fermé, et des organismes en santé mentale estiment toutefois que ce déménagement va à l’encontre de ce qui se fait depuis une quarantaine d’années au Québec.

« On avait les asiles d’aliénés, dans les années 50 et 60, qui étaient gérés par les communautés religieuses. On a vu toutes sortes d’abus se produire dans ces institutions-là. On les a abolies justement parce qu’elles nuisaient à la santé des gens, qu’elles les privaient de leur liberté. On a dit : on va décentraliser ça vers des hôpitaux qui sont plus à proximité des milieux de vie des personnes, rappelle Jean-François Plouffe, d’Action Autonomie. Là, on fait le chemin inverse et ça va amener d’autres difficultés. »

Avec les informations de Davide Gentile