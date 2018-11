Un texte de Joane Bérubé

Les entreprises du secteur de la capture se sentent de plus en plus concernées, notamment, par une pêche dite « multisectorielle » qui attire de plus en plus de jeunes pêcheurs.

C’est le cas de Yan Bourdages, capitaine-propriétaire de bateau qui voit là une manière de stabiliser les revenus de son entreprise. Quand une espèce, soit sur le plan biologique ou des marchés à plus de problèmes, une autre pourrait pallier ces problèmes », fait valoir le pêcheur.

Le crevettier de Yan Bourdages Photo : Yan Bourdages

Capitaine-propriétaire de bateau depuis quatre ans, le pêcheur de 41 ans s’interroge aussi sur le mode de production. Est-ce qu’on a besoin de prendre énormément de poissons pour survivre? , demande Yan Bourdages. Il croit que les pêcheurs gaspésiens pourraient faire mieux et voit dans une pêche plus diversifiée une manière d’y parvenir.

Si on en vient à se diversifier en faisant mieux, mais avec moins, on va aussi bien gagner notre vie, mais on n’aura pas besoin d’en capturer à une échelle démesurée. Si on fait autant d’argent avec moins de ressources, c’est gagnant pour l’environnement, on fait de la qualité dont le consommateur a un produit de choix. C’est gagnant pour nous, on va peut-être moins travailler éventuellement pour avoir le même chiffre d’affaires.

Les Gaspésiens gagneraient aussi à revoir certains modèles d’entreprises, selon le pêcheur de crevette et de poisson de fond Réginald Cotton. Il relève, entre autres, que toute la crevette du golfe se pêche de la même manière depuis plus de 20 ans et est conditionnée de la même manière dans les usines.

Embûches et discussions

Malgré ce constat, le chemin vers la diversification n’est pas simple. Plusieurs règles administratives mises en place par Pêches et Océans sont un frein à cette diversification, croit M. Bourdages. De mon point de vue, c’est un énorme problème , commente le pêcheur.

Il donne l’exemple des crevettiers détenteurs de permis A et B qui ne peuvent faire d’échanges entre eux. Autre exemple, poursuit-il, un pêcheur de poisson à engins fixes ne peut pas faire d’échanges avec un pêcheur de poisson de fond à engins mobiles, donc ça limite la façon de se diversifier puisque le flétan de l’Atlantique ne se pêche qu’avec un engin fixe.

Bateaux de pêche à Rivière-au-Renard Photo : Radio-Canada

La chargée de projets à l’Association des capitaines propriétaires de la Gaspé (ACPG), Geneviève Myles, explique que différents comités consultatifs ont mis en place par le ministère des Pêches et des Océans pour analyser la situation. L’industrie participe, mais ne veut pas juste être écoutée, consultée, veut aussi être partie prenante de ces démarches afin justement d’améliorer sa diversité au sein de chacune des entreprises de pêche , indique Mme Myles.

Dans tout ce brassage d’idées, la formule du capitaine-propriétaire doit d’ailleurs être préservée, souligne Yan Bourdages. C’est, rappelle-t-il, ce qui protège la flottille des grands industriels. C’est ce qui fait que nous avons encore des communautés de pêcheurs. Est-ce qu’il y a moyen d’être un peu plus laxiste pour en conservant la notion de propriétaire exploitant?

Soutien

C’est aussi un travail intense qui demande un engagement de tous les instants de la mise à l’eau jusqu’à l’hibernation du navire. Le pêcheur, note Mme Myles, ne peut pas diversifier, varier, pêcher, gérer.

L’ACPG a donc mis sur pied une section innovation qui fait de la recherche, de l’innovation et du développement pour les entreprises de pêche. On est là pour l’aider dans sa notion de diversifier son entreprise de pêche , explique Mme Myles.

En 2016, la valeur totale des débarquements au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie s’est élevée à 143 millions de dollars. Les deux régions comptaient durant cette période 370 détenteurs actifs de permis, toutes espèces confondues.