Quelque 17 000 véhicules Scion xA construits entre 2004 et 2006 sont visés par le rappel aux États-Unis.

Les véhicules Isis, Avensis, Avensis Wagon, Allex, ist, Wish, Corolla, Corolla Spacio, Corolla Verso, Corolla Fielder, Corolla Runx et Sienna sont également touchés au Japon, en Europe et ailleurs. Les véhicules ont été construits de juillet 2002 à juin 2015.

Selon Toyota, un court-circuit électrique peut à tout moment endommager le système et désactiver les coussins d'air ou forcer leur déploiement sans raison.

Le constructeur explique que les concessionnaires remplaceront l'unité de commande du coussin gonflable. Les propriétaires des véhicules en question seront avisés en décembre.

Toyota n’a pas dit si le problème identifié a causé des accidents ou des blessures.