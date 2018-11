Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Pour 6,50 $, un nombre toujours croissant de personnes bénéficie d'un repas chaud livré à domicile. On s'attend à ce que d'ici quelques mois, on distribue des repas à la hauteur de 50, 55 par jour, et ce, facilement , s'enthousiasme le président du Centre d'action bénévole (CAB) Le Virage, Jean Caron.

Depuis deux semaines, cette livraison constitue souvent le fait saillant de la journée dans les résidences pour aînés. Pour les proches aidants, ce repas permet de souffler un peu.

Pour nous autres, c'est essentiel. Mon père a 89 ans, il vit tout seul ici. Moi, je m'en occupe, je m'occupe de ses repas en général. Mais, ça me soulage énormément d'avoir la popote cinq jours semaine le midi. Marjolaine Poirier, proche aidante

Le Centre d'action bénévole prend ainsi le relais du Centre intégré de santé et de services sociaux qui assurait des services communautaires depuis l'année passée.

Le CAB ne pouvait plus assurer le service à la suite des déboires de l'administration précédente. Les ressources offertes reprennent ainsi graduellement du service sous les auspices d'une nouvelle administration.

Le Centre de santé a versé une aide de 150 000 $ au nouvel organisme.

Bien entendu, il faudra recruter davantage de bénévoles et les former adéquatement pour assurer un service de qualité. Il va falloir les supporter au niveau de la formation et leur donner des contenus d'appoint pour que ces gens-là, éthiquement, se comportent comme il se doit , mentionne Jean Caron.

Nos bénévoles c'est un peu les yeux des familles, des amis ou du CISSS. Donc, quand on livre le repas chez le bénéficiaire, on s'assure que tout va bien dans la journée puis si tout est correct. Kathleen Côté, directrice du Centre d'action bénévole Le Virage

D'autres services seront relancés sous peu par le CAB. Par exemple, d'ici la mi-décembre, l'accompagnement au transport sera offert aux personnes inscrites, tout comme le PAIR, un service d'appel à domicile.

Les personnes souhaitant bénéficier de ces services peuvent appeler directeur le Centre d'action bénévole Le Virage pour amorcer leur inscription.

Un conseil d'administration chapeaute le Virage et se réunit aux 15 jours afin d'assurer ses services dans le plus grand soin possible.

