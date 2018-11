Tire le coyote écrit en introduction « avoir ressenti le besoin de s’exprimer ». Il a publié un long texte sur sa page Facebook, jeudi après-midi.

Il y évoque « deux solitudes », faisant référence à la polémique qui a opposé cette semaine Guylaine Tanguay et Mario Pelchat d’un côté et l’ADISQ, Hubert Lenoir et Klô Pelgag de l’autre.

Ce qui me frappe surtout, c'est qu'il semble de plus en plus marquant qu'il existe deux solitudes. Comme si d'un côté, il y avait celui qui calcule le mérite en chiffre et de l'autre, celui qui peut faire tout ce qu'il veut au nom de l'ART. Tire le coyote dans sa publication sur Facebook

Dans la suite de sa publication, Tire le coyote fait l’éloge du doute. « Le doute est fondamental à l'intelligence humaine et c'est principalement ce qui lui permet de se développer. Bref, douter ne fait pas mal, autant pour la gauche que la droite artistique… », écrit-il.

Il termine son texte en invitant les artistes à se taire « le temps de réfléchir à la situation ».

Derrière notre droit à l'opinion et notre volonté de changement se cache souvent le devoir de se fermer la gueule. [...] Chers amis(es) artistes, le silence nous va tout aussi bien! Tire le coyote dans sa publication sur Facebook

Lundi, Guylaine Tanguay avait fait part de sa déception de ne pas avoir remporté de prix lors du Gala de l’ADISQ. Elle se désolait que l’ADISQ snobe la musique country, tout en rappelant que les ventes de disques country montrent que la population québécoise est friande de ce style musical.

Lors du 40e Gala de l’ADISQ, Tire le coyote a remporté le Félix dans la catégorie « Album de l’année - Folk » pour son opus Désherbage.