La décision de M. Watson de les débloquer reflète un changement radical dans la réaction du maire par rapport à la poursuite qui a été intentée contre lui il y a un peu plus de deux semaines.

Le premier magistrat avait alors affirmé que son compte Twitter était « personnel » et qu'il avait le droit de ne pas être attaqué et harcelé régulièrement par les mêmes personnes .

M. Watson admet maintenant que son compte est public, parce qu'il l'utilise dans l'exercice de ses fonctions quotidiennes à la Ville d'Ottawa .

Violation alléguée

L'avocat Paul Champ a demandé une ordonnance à la cour, le mois dernier, déclarant que le maire avait brimé les droits et libertés de ses clients, qui sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

Les trois requérants, qui ont tous été bloqués par le maire en septembre, sont :

Emilie Taman, avocate, professeure et militante politique, qui s'est présentée aux élections sous la bannière néo-démocrate et a publiquement contesté l'emplacement de la nouvelle bibliothèque municipale;

James Hutt, responsable du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et défenseur de la tente de prévention des surdoses qui avait été installée illégalement à Ottawa l'an dernier;

Dylan Penner, responsable des communications du Conseil des Canadiens.

Ils ont soutenu que le maire utilisait régulièrement le compte @JimWatsonOttawa pour communiquer les nouvelles de la Ville, y compris en gazouillant son agenda quotidien tous les matins.

Par exemple, lors des tornades survenues plus tôt cet automne, M. Watson avait diffusé sur Twitter de l'information concernant les pannes d'électricité et d'autres renseignements d'urgence.

En bloquant certains résidents, a allégué la poursuite, le maire leur a refusé de l'information et la capacité d'engager un débat sur les questions municipales à l'aide de Twitter , qui, selon les requérants, est maintenant un moyen de communication essentiel pour les citoyens.

Le maire a changé de position

Après mûre réflexion, le maire Watson est en accord avec cette perspective et a donc décidé de traiter directement des inquiétudes soulevées en débloquant de son compte Twitter ces individus à l'avenir , peut-on lire dans une déclaration du maire publiée sur Twitter vendredi.

M. Watson a également exhorté ses collègues du conseil à maintenir un niveau élevé d'accessibilité publique par les médias sociaux et par tout autre moyen .

Début du graphique (passez à la fin) Statement from the Office of Jim Watson. / Déclaration du bureau de Jim Watson. pic.twitter.com/WobVz9mBrK — Jim Watson (@JimWatsonOttawa) 2 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

De leur côté, les trois requérants ont déclaré qu'ils étaient heureux d'être parvenus à un accord avec M. Watson, qui spécifie qu'il débloquera non seulement les trois requérants, mais « tous les autres qu'il a déjà bloqués ».

Nous sommes heureux de constater que le maire Watson a admis qu'il avait tort et nous sommes encouragés qu'il semble engagé dans un dialogue plus respectueux et plus ouvert avec ses électeurs que par le passé , ont écrit les requérants.

Ceux-ci ont également dit qu'ils croyaient que cette affaire enverrait « un message clair aux élus d'un océan à l'autre ».