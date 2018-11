Contre les vols de camions et de cargaisons qui plombent l'industrie du transport, les routiers mettent à profit les réseaux sociaux. Ils sont des dizaines de milliers, leurs yeux sont sur toutes les routes et ils raffolent de Facebook. Résultat : ils sont devenus plus efficaces que la police quand vient le temps de retrouver les véhicules volés. VOIR LA SUITE.