Un texte d’Alexandre Duval

Le Séminaire estime qu’au cours des derniers mois, les propos et les agissements des professeurs Ariane Boivin et Éric Lapointe ont porté atteinte à sa réputation.

Professeure de psychologie, Mme Boivin a accordé plusieurs entrevues dans les médias durant l’été. Elle a dénoncé la gestion du Séminaire après l’arrestation de six adolescents, soupçonnés d’avoir partagé des photos intimes de filles de l’école.

Instigatrice du mot-clic #peressexistes sur les réseaux sociaux, Mme Boivin a aussi lancé une pétition pour exiger que les garçons arrêtés soient carrément expulsés du Séminaire, de manière à « protéger » les présumées victimes.

Rappelons que cinq adolescents ont été accusés à la Chambre de la jeunesse en lien avec cette affaire. L’un d’eux, âgé de 14 ans, a d’ailleurs récemment plaidé coupable à une accusation de leurre.

L’autre professeur ciblé par la mise en demeure du Séminaire enseigne quant à lui la philosophie. Début septembre, M. Lapointe a demandé à ses étudiants du cours Éthique et politique de faire une dissertation dont le thème portait précisément sur cette saga.

L’exercice est de toute évidence parvenu aux oreilles des dirigeants de l’école secondaire, qui n’ont pas apprécié.

Dans sa mise en demeure, le Séminaire demandait au Cégep de « prendre les dispositions pour que cesse immédiatement toute atteinte à la réputation du Séminaire par vos enseignants, à défaut de quoi des procédures judiciaires seront entreprises contre vous sans autre avis ni délai ».

Joint par Radio-Canada, le directeur de l’école secondaire, François Sylvain, n’a pas voulu commenter.

« Le dossier auquel vous faites référence est clos depuis plusieurs semaines », s’est-il limité à dire par message texte. Aucune poursuite ne semble donc envisagée.

Le Syndicat des professeurs du Cégep Garneau dénonce cet ultimatum lancé par le Séminaire des Pères Maristes.

« On a vraiment l'impression qu'on est face à un tiers qui essaie d'utiliser notre employeur pour l'amener à restreindre une liberté académique qu'on revendique » lance le président du syndicat, François Chassé.