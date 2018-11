Un texte de Camille Martel

Tout se peut en politique , lance d’emblée Roger Ouellette, politologue et professeur à l’Université de Moncton.

La preuve, c’est que ce sera la première fois dans l’histoire politique du Nouveau-Brunswick qu’un vote de confiance pourrait faire tomber le gouvernement en poste.

Même si le Parti vert a donné son appui aux libéraux jeudi, il est peu probable que Brian Gallant soit en mesure d’aller chercher un vote du côté de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick ou du Parti progressiste-conservateur, estime Roger Ouellette.

Le chef du Parti vert, David Coon, et le leader de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Une question de mathématiques

En ce moment, le décompte est le suivant en chambre : il y a 22 députés progressistes-conservateurs, 20 députés libéraux, 3 députés de l’Alliance des gens et 3 députés du Parti vert.

Le président de la Chambre, Daniel Guitard, est un libéral. Il peut voter pour appuyer ou non un discours du Trône si le vote arrive à égalité. La tradition veut que le président vote pour le parti au pouvoir. Dans ce cas-ci, ce serait les libéraux , explique Roger Ouellette.

Toutefois, avec le vote du Parti vert, les libéraux ne récolteraient que 23 voix. De plus, l’Alliance des gens et les progressistes-conservateurs ont déclaré jeudi qu’ils ne voteront pas pour le discours de Brian Gallant. On peut donc présumer que le vote de ces deux derniers partis totalisera 25 voix.

Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Il faudrait qu’il y ait 24 voix des deux côtés pour que le président de la Chambre puisse trancher.

Une démission de Brian Gallant est à prévoir

Si Brian Gallant n’obtient pas la confiance de la Chambre, il devra se rendre chez la lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau, pour remettre sa démission.

Si c’est le cas, les progressistes-conservateurs se rendront aussi chez la lieutenante-gouverneure, mais pour demander de former un gouvernement. Il faudra ensuite attendre une dizaine de jours pour procéder à l’assermentation du nouveau parti. Il y a aura aussi une prorogation, c’est-à-dire que la Chambre sera suspendue pour un moment, puis reprendra vers la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre , explique le politologue Roger Ouellette.

Puis, les mêmes étapes reprendront. Il faudra s’assurer qu’il y a un président de la Chambre avant la réouverture et avant la présentation d’un nouveau discours du Trône.

En théorie, l’actuel président de la Chambre, Daniel Guitard, peut exercer cette fonction jusqu’aux prochaines élections, mais on peut s’attendre à ce qu’il remette sa démission si M. Gallant n’obtient pas la confiance de la chambre , précise M. Ouellette.

Le président de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, Daniel Guitard. Photo : Radio-Canada/Élisa Serret

On peut penser que les conservateurs essayeront d’attirer dans leurs rangs un libéral, qui pourrait traverser la Chambre et devenir président , ajoute-t-il, en donnant l’exemple de la Colombie-Britannique où une situation similaire à celle du Nouveau-Brunswick s’est déroulée l’année dernière.

Les progressistes-conservateurs vont vouloir garder leurs 22 députés. Roger Ouellette, politologue et professeur à l’Université de Moncton

Si les progressistes-conservateurs sont portés au pouvoir et qu’ils perdent un de leurs députés pour assurer la présidence de la Chambre, ils se retrouveraient avec 24 voix, si on inclut le vote de l’Alliance des gens. De leur côté, les libéraux se retrouveraient aussi avec 24 voix, si on y ajoute le vote du Parti vert.

Conséquemment, si le président est progressiste-conservateur, il devra donc trancher et offrir son vote au parti au pouvoir.

Peu de chances d’aller en élection

Si Brian Gallant n’obtient pas la confiance de la Chambre, il y a de fortes chances que Baine Higgs l’obtienne, comme les chiffres et les intentions l’indiquent, note Roger Ouellette.

Toutefois, si les progressistes-conservateurs ne gagnent pas la confiance de la Chambre, il y aura dissolution de la législature et des élections anticipées seront déclenchées.

Il faut aussi noter que si M. Gallant n’obtient pas les votes nécessaires vendredi matin, ce sera la troisième fois consécutive qu’un gouvernement aura accompli un seul mandat, rappelle M. Ouellette.