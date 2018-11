« Comme nous l'avons déjà annoncé lors de la campagne, nous avons l'intention de transférer l'ambassade du Brésil de Tel-Aviv à Jérusalem », a annoncé M. Bolsonaro sur Twitter, « Israël est un État souverain et nous devons respecter cela pleinement. »

Peu après ce tweet publié en portugais et en anglais, le président élu d'extrême droite a affirmé lors d'une conférence de presse qu'il ne pensait pas que cette annonce pourrait créer « un climat pesant » dans les relations entre le Brésil et le Moyen-Orient.