En Mauricie et au Centre-du-Québec, quelque 150 camions et 53 employés sont prêts à répondre aux caprices de la météo.

Nos camions sont en place, nos contrats sont signés, nos réserves de sable ou d'abrasifs sont déjà soit stockées ou en commande, le 5-1-1 est en fonction, prêt à donner les conditions hivernales , énumère le porte-parole régional du ministère des Transports, Jean Lamarche.

En un hiver, le ministère des Transports épand environ de 195 000 tonnes d'abrasifs sur les routes de la région, dont du calcium, du sable et de la pierre concassée. Sur le pont Laviolette, c’est plutôt un mélange de sable et d'urée, une sorte engrais, qui est épandu afin d’éviter d'abîmer la structure de métal.

Un mélange de sable, de pierre concassée et d'urée est épandu sur le pont Laviolette pendant l'hiver. Photo : Radio-Canada/Camille Carpentier

Depuis quelques année, le MTQ travaille à équiper tous ses camions qui assurent l'entretien hivernal d'un système de type GPS. À ce jour, 83 % des véhicules en sont dotés.

On peut situer où sont les camions, on peut déterminer ce qui se fait comme trajet et assurer la surveillance des travaux , indique Jean Lamarche.

Au total, 23 millions de dollars sont dépensés par le ministère des Transports pour entretenir les routes de la Mauricie et du Centre-du-Québec en hiver.