Colleen Mayer, la ministre de la Croissance, de l'Entreprise et du Commerce est ravie de cette nomination. « Mme Grewal est une cheffe reconnue, avec une longue expérience dans le secteur de l’énergie », a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Jay Grewal quittera donc son siège de présidente de Northwest Territories Power Corporation, qu’elle occupe actuellement.

Par le passé, elle a également occupé des fonctions de direction au sein de Capstone Mining, Accenture, B.C. Hydro et CIBC World Markets.

Le premier ministre manitobain, Brian Pallister, a également communiqué son soutien à la nouvelle présidente. « Je suis honoré d’annoncer la nomination de Jay Grewal comme la première femme présidente de l’une des plus importantes organisations de la Couronne dans la province », déclare-t-il.

Jay Grewal sera la première femme à présider Hydro Manitoba. Photo : Hydro Manitoba

Jay Grewal aura notamment à faire face à un déficit net de plus de 19 milliards de dollars pour Hydro Manitoba. Un chiffre qui pourrait augmenter, notamment en raison du chantier de la station génératrice de Keeyask.

Si le projet avait été estimé à 6,5 millions de dollars à l’origine, le coût a été réévalué en 2017 à près de 10,5 millions de dollars par un consultant mandaté par le comité des services publics du Manitoba.

Dans l’opposition, Wab Kinew, le leader du Nouveau Parti démocratique, est inquiet de cette nomination à la tête d’Hydro Manitoba. Dans un communiqué envoyé à la presse, il a indiqué douter des objectifs de la nouvelle direction et craint la mise en place d’un processus de privatisation de l’entreprise.

« Elle a travaillé avec Gordon Campbell [ancien premier ministre de Colombie-Britannique] pour privatiser des parties de B.C. Hydro malgré ce qui avait été promis. Cela a permis d’énormes profits pour les entreprises et une facture plus élevée pour les familles. On ne peut pas permettre ça au Manitoba », avance-t-il.

Une inquiétude qu’avait déjà avancée la Fédération des Métis du Manitoba après que le gouvernement fut revenu sur des accords entre les métis et Hydro Manitoba.