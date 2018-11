Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

Malgré le fait qu’il soit illégal, le champignon magique, substance connue pour ses propriétés hallucinogènes, a de nombreux adeptes. Plusieurs font usage de cette drogue de façon récréative, mais un nombre croissant de consommateurs en prennent non pas pour le plaisir, mais pour le travail.

Ces derniers soutiennent que cette pratique, nommée microdosage, ne donne aucune des hallucinations normalement associées à cet agent psychédélique. Ils en prennent plutôt une dose infime, environ un dixième de ce qui pourrait déclencher un « trip », mais juste assez, selon eux, pour décupler leur créativité et trouver de nouvelles approches aux défis de leur environnement professionnel.

Étant donné qu’il s’agit d’une drogue illégale, il est bien difficile pour les chercheurs de mesurer les effets de ces prétentions et de prouver si le champignon magique, et plus spécifiquement sa composante active, la psilocybine, offre réellement des bénéfices ou s’il ne s’agit que d’un effet placébo.

Des chercheurs néerlandais ont profité du statut légal de certains dérivés des champignons magiques aux Pays-Bas pour tester les effets de ce composé sur la créativité. Leurs travaux ont permis d’observer, chez leurs participants, des changements dans le mode de pensée et dans la capacité à résoudre des problèmes, confirmant ainsi les observations anecdotiques déjà rapportées.

Libérer sa créativité

Bien que le champignon magique soit interdit aux Pays-Bas, un produit dérivé composé de la partie souterraine du champignon, nommé le sclérote, reste légal et contient aussi de la psilocybine.

Les chercheurs ont donc offert 0,37 gramme de cette substance à 36 participants et les ont soumis à divers tests logiques avant et après la consommation du produit.

Ces tests avaient comme objectif d’évaluer trois types de raisonnement : la pensée convergente, c’est-à-dire la capacité de donner une réponse correcte à une question, la pensée divergente, qui permet d’évaluer la façon de résoudre un problème auquel il existe plusieurs solutions, et finalement l’intelligence fluide, qui est la façon dont on approche une situation nouvelle.

Les chercheurs ont remarqué qu’une heure et demie après la prise du produit, les participants n’étaient ni plus ni moins performants lorsqu’on leur demandait de résoudre des problèmes testant leur intelligence fluide.

Toutefois, ces derniers ont traversé avec une plus grande facilité les tests évaluant leurs pensées convergente et divergente. Ils se sont également montrés davantage en mesure de diversifier leurs approches et leurs solutions qu’avant la prise du produit.

Pour les chercheurs, cela est un argument en faveur des affirmations selon lesquelles le microdosage permet de « sortir des sentiers battus » pour trouver des solutions, sans toutefois améliorer les capacités cognitives ou les capacités d’analyse.

Un mécanisme nébuleux

Même si elle s’avère intéressante, l’étude n’offre aucune nouvelle piste à propos du mécanisme d’action par lequel la psilocybine peut influer sur la créativité.

On sait que cette molécule fonctionne en interagissant avec le récepteur de la sérotonine, un neurotransmetteur important pour le sommeil et l’humeur. Des études récentes utilisant l’imagerie par résonance magnétique ont aussi montré que cette substance entraînait des modifications dans les interactions entre plusieurs zones du cerveau.

Certaines études, encore plus prometteuses, ont même montré qu’elle aurait des effets positifs sur la dépression ou faciliterait le traitement de la dépendance à d’autres substances.

Néanmoins, il reste très difficile pour les chercheurs de travailler avec ces substances illégales, ce qui a mené à un appel récent de chercheurs américains à faciliter l’accès à la psilocybine pour fins de recherche.

Au Canada, les hallucinogènes comme la psilocybine sont classés à l’annexe III des substances réglementées. Pour en avoir en sa possession, il faut donc une licence ou une prescription, sans quoi on s’expose à un maximum de trois ans de prison.

Bien que cette nouvelle étude ne permette pas de confirmer l’effet de cette substance de façon certaine, elle indique toutefois qu’il serait important de faciliter aux chercheurs l’accès à cette drogue pour déterminer son potentiel thérapeutique.