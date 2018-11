L'objectif du 2 novembre : réunir la somme totale de 250 000 $ auprès de 600 donateurs. Les organisateurs visent rejoindre quelque 800 donateurs d'ici le 17 novembre, date finale de la campagne. La fondation accepte dès maintenant des dons pour soutenir des organisations communautaires.



RENDEZ-VOUS ICI Vous souhaitez faire un don?

L'argent amassé permet de financer des projets de développement culturel et économique en Alberta, comme des bourses d'études dans le secteur de l'éducation, des services sociaux ou de la santé. Cette année, la Société historique francophone de l’Alberta est le partenaire honorifique de l'événement et recevra les dons non attribués à un fonds en particulier.

En direct du Francothon

Le public est invité à se joindre à la fête. Pour ceux qui ne peuvent y assister en personne à La Cité Francophone à Edmonton, Radio-Canada y animera pour l’occasion une édition spéciale de La croisée disponible de 15 h 30 à 18 h sur ICI Radio-Canada Première et sur le web. Sandra Gagnon et le conteur Roger Dallaire coanimeront cette émission radiophonique, accompagnés par le musicien Daniel Gervais.

En prestation sur scène, les artistes Renelle Ray, Jason Kodie, Joëlle Préfontaine et Yao seront de la fête.

À 18 h, Jean-Emmanuel Fortier animera Le téléjournal Alberta en direct de l'événement, une édition spéciale qui sera diffusée sur ICI Télé et sur Facebook.

Le public est invité à prendre part à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #FrancothonAB.

Pour la troisième année consécutive, la formule du procès des personnalités de la communauté francophone a été retenue. Les organisateurs veulent aussi encourager les activités en région. Depuis le 4 octobre, jusqu'au 17 novembre, des événements Francothon sont organisés dans différentes régions.

Le Francothon est présenté en collaboration avec la Fondation franco-albertaine (FFA), le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), le Campus Saint-Jean et la Société historique francophone de l’Alberta (SHFA).