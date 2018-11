Cette tradition ne date pas d'hier puisque ces chapiteaux à miroirs ont débuté au 19e siècle en Europe, mais leur popularité s'est établie dans la première moitié du 20e siècle.

Ces tentes étaient installées dans des kermesses locales et servaient de salles de bal ambulantes. Un endroit pour boire et faire des rencontres.

Dans les années 1950, elles sont devenues des salles de spectacles pour y entendre les musiciens de l’heure.

Une tradition qui a survécu en Belgique grâce à la famille Klessens qui exploite neuf de ces chapiteaux depuis 80 ans. C’est la première fois qu’un de leurs chapiteaux est dressé au Canada.

Scott Malcolm, producteur et directeur artistique de Bacio Rosso a vécu longtemps en Europe, mais c'est à New York qu'il a découvert la magie de ces tentes.