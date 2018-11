Un texte de Mathilde Monteyne

Les producteurs, appuyés par l’Alliance commerciale canadienne du chanvre (ACCC), estiment que les recherches sur le chanvre industriel manquent, alors qu’il présente des opportunités économiques importantes pour le Canada.

D’après Christian Boisjoly, un agriculteur québécois, les propriétés du chanvre demeurent mal connues. « Il y a toute une batterie de connaissances à parfaire là-dessus. Et ça coûte cher », affirme-t-il.

Le chanvre industriel au Canada : Le chanvre industriel est du cannabis qui contient un maximum de 0,3 % de delta-9 tétrahydrocannabinol (THC), le composé psychoactif

La culture du chanvre a été légalisée en 1998

La culture du chanvre représentait pas moins de 55 000 hectares en 2017, selon le site du gouvernement du Canada

L’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba sont les principaux producteurs de chanvre au Canada



Christian Boisjoly explique qu'au Canada, le chanvre est principalement utilisé dans l’industrie alimentaire, notamment pour sa richesse en oméga 3 et 6. Mais d’autres domaines, comme ses effets bénéfiques sur la santé, mériteraient aussi d’être examinés, souligne-t-il.

Il y a un monde un peu incroyable, au-dessus de 80 000 produits dans lesquels il y a du chanvre. Christian Boisjoly

D’après plusieurs producteurs, en Europe et en Asie, le chanvre est largement utilisé dans les industries textiles et de la fibre, notamment pour fabriquer des matériaux de construction ou des pièces automobiles.

Il s’agit, selon bon nombre d’entre eux, d’un domaine qui pourrait faire l’objet de davantage de développement au Canada s’il disposait de fonds pour la recherche et la promotion.

Toutefois, si les professionnels de l’industrie canadienne du chanvre veulent se faire entendre, c'est aussi en raison de la récente légalisation du cannabis.

Les nouvelles opportunités liées à la loi sur le cannabis

« Cela [le projet de loi C-45] a montré qu’il y a un intérêt à grandeur du pays et une occasion, avec cette nouvelle vague, de travailler à aller chercher des budgets en mettant les producteurs à contribution, pour mieux connaître cette plante », indique M. Boisjoly.

Il affirme que le public s’intéresse de plus en plus au CBD (cannabidiol), une substance présente, selon lui, en plus grande proportion dans le chanvre que dans la marijuana et qui permettrait de soulager certaines douleurs.

Certaines personnes désirent bénéficier des effets du CBD, sans ceux du THC. Christian Boisjoly

Le directeur général de l’ACCC, Ted Hamey, est du même avis. Il estime que des recherches sur le chanvre et sa promotion pourraient permettre à l’industrie de revoir ses objectifs de développement à la hausse.

Avec le récent passage de la loi sur le cannabis, notre industrie devrait se développer de façon significative dans les 5 à 10 prochaines années. Ted Hamey

Il prévoit que l'approvisionnement en CBD au Canada proviendra majoritairement de la culture du chanvre, beaucoup plus étendue que celle de la marijuana.

Pour ce faire, il souligne que les agriculteurs doivent pouvoir bénéficier de recherches qui définissent les meilleures façons de récolter, d’entreposer et de conserver les feuilles de chanvre afin qu’elles préservent au mieux leur CBD.

...et les nouveaux risques

Les membres de l’industrie ne voient toutefois pas tous les choses du même oeil. La légalisation du cannabis « détourne l’attention de ce qu’on a essayé de faire parce que le gouvernement est vraiment focalisé sur la marijuana », affirme un membre du conseil d’administration de l’ACCC, Don Dewar, qui préside le comité de producteurs ayant émis la proposition de création d’un OPR.

Il soutient que son initiative n’a aucun lien avec la nouvelle loi sur le cannabis. « On a passé 20 ans à essayer de séparer le chanvre industriel de la marijuana, mais on a toujours été soumis au Règlement sur les stupéfiants, c’est contrôlé et on doit obtenir une licence de Santé Canada », explique-t-il en ajoutant que l’industrie devrait relever d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Un champ de chanvre industriel au Témiscamingue Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

À l’origine de sa demande se trouve la nécessité d’effectuer des recherches sur le chanvre, qui, jusqu’ici, ont principalement ont été menées par l’ACCC grâce aux financements provenant des transformateurs de chanvre.

Parmi ceux-ci, Manitoba Harvest, une entreprise qui travaille à la transformation des aliments à base de chanvre, appuie le projet d’OPR. Son directeur des exploitations agricoles, Clarence Shwaluk, explique qu’un tel organisme permettrait aux producteurs de décider eux-mêmes des recherches qui doivent être menées, selon les règles établies par le Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC).

La structure serait en effet majoritairement composée de producteurs et les fonds proviendraient de taxes sur le produit vendu.

L’un des atouts majeurs est que ça permettra de développer un fonds géré par les agriculteurs eux-mêmes. Clarence Shwaluk

L’inconvénient? Certains pourraient craindre une augmentation du prix des produits du fait de la redevance à verser aux fermiers, concède Ted Hamley, en affirmant que cela ne sera pas le cas.

Les personnes intéressées par un tel projet ont jusqu’au 24 novembre pour soumettre leurs dépôts de mémoire au comité d’examen du CPAC.

Une audience préparatoire aura lieu le 23 novembre, à Winnipeg, avant l’audience publique du 29 janvier.

Le comité d’examen soumettra ensuite les résultats de son enquête au CPAC, qui transmettra sa recommandation au ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.