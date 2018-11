Jusqu'à 20 h ce soir, de nombreuses personnes vont continuer d'affluer au centre communautaire pour acheter des billets. Il reste 11 cartes au paquet et le tirage pour déterminer qui aura la chance de tenter de piger l'as de coeur a lieu à 21 h.

Le gros lot, représenté par l'as de coeur, est d'environ 2,2 millions de dollars.

Denis Landry est le secrétaire du comité du pont d'Inkerman Photo : Radio-Canada/René Landry

Les acheteurs de billets affluent. Mercredi a été notre grosse journée de la semaine, indique Denis Landry, secrétaire du comité du pont d'Inkerman. On a ouvert les portes à midi et demi et il y avait une file de 150 à 200 personnes. On a seulement pu éliminer cette longue file-là vers 14 h. Ensuite, c'est un bourdonnement constant. Il y a toujours des personnes qui entrent et qui sortent. C'est la folie.

Ce jeu de hasard est organisé par le Comité du pont d'Inkerman, qui espère pouvoir faire reconstruire un vieux pont de bois d'un sentier récréatif, qui a été incendié l'an dernier.