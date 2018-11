Un texte de Jean-Philippe Martin

Lors du dernier affrontement entre les 2 équipes le 20 octobre, les Lavallois ont signé une écrasante victoire de 53-0.

Le Rouge et Or n’a jamais perdu contre Sherbrooke et tous prédisent une autre victoire facile de Laval, mais fidèle à son habitude, Glen Constantin fait preuve d'humilité et de respect envers ses prochains rivaux. Il rappelle que les éliminatoires sont sans lendemain.

« Ce serait une négligence de notre part de penser qu’une fiche parfaite versus une fiche de deux victoires et six défaites, ça pourrait nous donner un avantage. C’est pour ça qu’on joue les séries. Les cadrans sont remis à zéro. »

On n’a pas de filet de sécurité, alors ça ajoute un peu de piquant et c’est plaisant pour les joueurs. Glen Constantin, entraîneur-chef, Rouge et Or de l'Université Laval

Jouer avec vigilance

Le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke s’est qualifié in extremis pour la demi-finale grâce à une victoire à sa huitième et toute dernière partie de la saison.

Trois touchés marqués dans les dernières minutes du quatrième quart ont scellé le sort des Stingers de l’Université Concordia, vaincus 28-21.

« La fiche du Vert et Or n’indique pas une grosse saison, mais ils l’ont fait de la bonne manière et ils ont gagné les matchs qu’ils devaient gagner. Ils ont montré beaucoup de persévérance, de caractère et de fierté. C’est ça qu’on s’attend d’eux. Ils ont tout à gagner. »

L'entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin Photo : Radio-Canada

La grande menace du Vert et Or est le porteur de ballon Gabriel Polan, mais lors de l’affrontement Sherbrooke-Concordia, la recrue Simon Goulet-Bolduc s'est amenée au poste de quart-arrière et a connu une belle performance avec deux passes de touché.

« On pourrait peut-être voir un peu plus de passes, dit Constantin, mais on ne se défend pas contre un quart-arrière, mais contre un système de jeu et le système semble être le même. On est conscient que c’est le temps de l’année où on peut avoir des jeux-surprises. Il faut être vigilants et disciplinés ».

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 1 h, samedi, au Stade Telus-Université Laval.

Étoiles du RSEQ

Par ailleurs, dix joueurs du Rouge et Or ont été choisis parmi les 27 joueurs qui forment l’équipe d’étoiles dévoilée jeudi par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Sans surprise, le quart-arrière Hugo Richard et le joueur de ligne défensive Mathieu Betts, qui ont établi de nouveaux records québécois cette saison, se retrouvent sur la prestigieuse liste.

Le receveur de passe Jonathan Breton-Robert, le centre Samuel Lefebvre, le garde Samuel Thomassin et le bloqueur Kétel Assé font aussi partie de l’équipe offensive.

Vincent Desjardins, coéquipier de Betts sur la ligne défensive, le demi de coin Émile Chênevert et le secondeur Daniel Basambombo figurent parmi les étoiles défensives.

Le botteur de précision David Côté a aussi été sélectionné parmi les meilleurs joueurs d’unités spéciales à travers le RSEQ.