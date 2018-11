Un texte de Jean-Louis Bordeleau

La Société portuaire et ferroviaire de Pointe-Noire (SFPPN), composée du gouvernement du Québec, de Tata Steel et de Champion, a racheté les installations qui appartenaient à Cliffs à Sept-Îles et a aussi embauché les anciens travailleurs de la minière.

Selon Dany Maltais, leur représentant syndical chez les Métallos, la SFPPN se doit donc de respecter leur convention collective et cotiser au régime de retraite.

Le syndicat des Métallos affirme même être disposé à négocier un nouveau régime de retraite pour inciter l'employeur à cotiser. On comprend très bien que ce n'est pas la même situation qu'auparavant quant à la capacité de payer de la part de l'employeur , concède Dany Maltais.

Face à l'immobilisme de l'employeur, le syndicat affirme, dans un communiqué, avoir déposé un grief. Le dossier du régime de retraite a été soumis au Tribunal administratif du travail. La cause devrait être entendue en mars 2019.

Cependant, Dany Maltais accuse la SFPPN de retarder le règlement de cette affaire pour forcer les travailleurs à rouvrir leur convention collective. Celle-ci arrive à échéance en mars 2020. Il estime que les gestionnaires retardent les négociations indûment.

Il y a des travailleurs qui ont fait des sacrifices pour la relance de Pointe-Noire. Nous autres, de l'eau dans notre vin, on en a mis. Donc, on demande à l'employeur d'être respectueux à notre endroit, de respecter ses engagements. Dany Maltais, représentant syndical des Metallos

La SFPPN indique ne vouloir émettre aucun commentaire, puisque le litige se trouve devant un Tribunal.

Avec les informations de William Phénix