Le départ d’Angela Merkel a causé une sorte de tremblement de terre dans plusieurs capitales européennes. Même si la secousse était attendue, elle a surpris.

À moins d’une surprise, elle entend demeurer à la tête de l’Allemagne d’ici la fin de son mandat, en 2021. Mais déjà, on évoque son absence.

Qui, demande-t-on, défendra les valeurs libérales chères à l’Union européenne? Une interrogation légitime vu le nombre de fractures apparues sur le continent dans les dernières années.

Une inquiétude qui reflète aussi la place que la chancelière allemande occupe sur le continent européen. Elle dirige le plus puissant des pays du bloc. Depuis plus d’une décennie, elle fait figure de stabilité, de centrisme et de compromis.

C’est sous sa gouverne que l’Union européenne a traversé les crises provoquées par la crise économique et les difficultés financières grecques. Sa ligne directrice était l’austérité, mais aussi une discipline financière essentielle au bloc de pays.

L’identité comme fracture européenne

Mais le parcours d’Angela Merkel est loin d’être une feuille parfaite. Sa décision d’accueillir un million de migrants en Allemagne est souvent citée comme un exemple d’humanisme, de pragmatisme. Un geste de générosité aussi décrié, dont l’impact politique aurait été mal évalué.

C’est aussi une décision qui a bouleversé l’Europe, qui a accéléré (voire provoqué) la montée des sentiments nationalistes un peu partout sur le continent. Hongrie et Pologne, mais aussi Italie, Danemark.

L’Allemagne n’y échappe pas. Le pays souvent considéré comme le moteur économique, l’engin de stabilité de l’Europe est aussi secoué. L’extrême droite a gagné en influence dans les récents scrutins régionaux.

Des gains réalisés au profit des formations centristes, comme celle d’Angela Merkel, justement. D’où les sueurs froides dans le dos des partisans d’une Europe unie, d’un ordre libéral dans lequel les nations s’entraident.

Après tout, l’Europe traverse une grande crise de légitimité et de valeurs. Le gouvernement de droite en Italie remet ses principes budgétaires en question, celui de la Hongrie, ses principes démocratiques.

Le Royaume-Uni, incapable de se résoudre à quitter l’Europe, accapare beaucoup d’énergie également. Et les défis à la cohésion européenne viennent aussi de l’extérieur.

Qui parlera fermement à un Vladimir Poutine qui prend plaisir à attiser les différences? Qui défendra les intérêts communs de l’Europe devant un Donald Trump qui préfère diviser pour régner?

Europe recherche champion

Depuis quelques années, la réponse était Angela Merkel. La femme au tempérament égal, à la recherche de décence et de compromis. Maintenant, plusieurs se cherchent un autre champion.

Les regards de ceux-ci se tournent souvent vers Paris. Emmanuel Macron, jeune président dynamique et atypique, se peint justement comme un défenseur de la souveraineté et de la solidarité européenne.

Mais son étoile a bien pâli dans les derniers mois. Son équipe et lui semblent incapables de mener à bien les grandes réformes promises. Le président est impopulaire en France, perçu comme arrogant.

En Europe aussi, on le voit parfois d’un mauvais oeil. Sur les questions d’accueil des migrants, par exemple, il passe pour celui qui demande aux autres de faire les sacrifices qu’il n’est pas prêt à imposer à son peuple.

Après un an et demi de mandat, plusieurs parlent d’un président affaibli, dont les idées ont suscité peu d’intérêt dans les autres capitales européennes. Loin de l’image du champion d’une cause en difficulté. Mais Emmanuel Macron persiste (ou s’entête, c’est selon).

Le président français tente de faire des prochaines élections européennes une sorte de référendum sur l’avenir de l’Union. Emmanuel Macron met en garde contre une « lèpre nationaliste » qui pourrait détruire l’Europe.

Des avertissements que les électeurs pourraient bien ne pas écouter. Ce qui serait un choc de plus pour l’Union européenne. Une autre occasion de se remettre en question. De se chercher un sauveur.

Yanik Dumont Baron est correspondant de Radio-Canada à Paris