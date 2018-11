Les Sudburois avaient eu 24 heures de plus pour voter lors des élections municipales le mois dernier en raison des problèmes techniques.

Moi-même et les fonctionnaires municipaux avons reçu beaucoup de commentaires des résidents et des candidats sur le processus du vote en ligne et nous devons aux électeurs de la prochaine élection de déterminer s'ils veulent maintenir ce processus ou y apporter des ajustements , affirme Brian Bigger par voie de communiqué.

Nous voulons aussi savoir si le concept de vote en ligne avait été bien communiqué et s'il a rendu le vote plus ou moins accessible. Brian Bigger, maire du Grand Sudbury

La Ville a embauché Oracle Poll Research pour mener ce sondage et fera des recommandations sur la manière d'augmenter le taux de participation et de rendre le système plus facile pour les électeurs dans quatre ans, précise le maire.

Dans ce sondage, la Ville en profitera aussi pour poser des questions sur les poulaillers urbains, la police et le développement économique.