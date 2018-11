Un texte d'André Dalencour pour Les malins

Le fondateur de la lignée, François Calvet, quitte la région de Bordeaux entre 1721 et 1723 pour venir s’installer au Canada, laissant derrière lui sa femme et ses trois enfants.

Il se remarie peu après son arrivée en 1723 avec Angélique Bigras, à Pointe-Claire. François Calvet est donc techniquement bigame, mais aucun document d’archives ne permet de déterminer si ces deux épouses étaient au courant de l’existence l’une de l’autre. De ce second mariage naissent 11 enfants.

Les descendants portant le patronyme Calvé au Canada aujourd’hui sont descendants de ses deux fils aînés : François et Jacques. D’autres de ses fils partiront travailler dans les Pays-d’en-Haut comme voyageurs et iront plutôt s’installer au Missouri , explique l’archiviste à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BanQ), Jacinthe Duval.

Octave Calvé est le premier descendant de François Calvet à arriver en Outaouais. Né en 1845 à Saint-Augustin, il fait l’acquisition d’une terre à Saint-André-Avellin en 1871.

Il a un fils d’un premier mariage et 11 enfants d’une deuxième union. Après le décès de sa deuxième femme, il se marie une troisième fois, puis part s’installer entre Bouchette et Gracefield. Il meurt le 12 décembre 1928 et il est enterré à Saint-André-Avellin.

L’un de ses fils, Télesphore Calvé, quitte la famille vers 1898. Alors qu’il est âgé de 18 ans tout au plus, il part travailler au chantier de L’Ignace , en haut du lac Désert, et à celui du Bark Lake , au nord de Maniwaki. À la suite d’une maladie qui nécessite son hospitalisation, il devient charretier, et à l’occasion, il travaille aussi comme serveur à l’hôtel et livreur au magasin général Foster Bennett Co.

Vers 1911, on le retrouve à Montréal où il suit un cours de barbier. Il devient ensuite barbier à Maniwaki dans l’hôtel de son employeur précédent, J. E. Poirier. [..] Il achète ensuite une maison sur la rue Vankoughnet [actuellement la rue Roy, une rue très commerciale à l’époque] où il installe son salon de barbier. Télesphore travaille souvent jusque tard dans la nuit les samedis soirs, puisque les hommes de chantier et les travailleurs du barrage Mercier reviennent tard le samedi soir. Il profite aussi de la clientèle des deux hôtels qui se trouvent à proximité , précise Jacinthe Duval.

Télesphore Calvé a deux enfants, Jean-Paul et Henri-Claude, de son mariage avec Félicité Gauthier, en 1913. Il exerce comme barbier jusqu’en 1966 et il décède quelques années plus tard, en 1973.

Henri-Claude, le second fils de Télesphore Calvé, naît en 1915 à Maniwaki. À la fin de sa scolarité en 1932, il a été embauché à la Banque provinciale à Maniwaki (aujourd’hui la Banque Nationale) comme teneur de livres . Il était alors âgé de 16 ans.

Après plusieurs mutations, il trouve un emploi de commis aux livres et de releveur de compteurs pour le territoire de la Haute-Gatineau à la Gatineau Power Co. Il est muté à Papineauville où il gère le bureau comme commis-comptable, puis à Saint-Jovite en 1939, et Hawkesbury, en 1941.

En 1963, Henri-Claude est nommé Surintendant de District pour Hydro-Québec où il restera jusqu’à sa retraite en 1980. Il reste toujours très actif et profite de ses passions pour la chasse, le ski, la marche, la lecture et le voyage. Il est décédé en 2011 , souligne notre archiviste.