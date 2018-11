Selon les données d'Environnement Canada, elles ont été de 1,8 degré, alors que la normale est de 4,2.

Il faut remonter à 2002 pour avoir un mois d'octobre aussi froid, soutient le météorologue pour Environnement Canada, Alexandre Parent.

Quand on regarde les 25 dernières années, l'année 2018, en Abitibi, se classe au deuxième rang du mois d’octobre le plus froid. Alexandre Parent

Après les mois de juillet, août et septembre, plus chauds, on a vraiment vécu une bascule en octobre vers des températures plus froides , ajoute-t-il.

Ces données sont basées sur la station d'observation de Val-d'Or, mais la situation a été semblable au Témiscamingue.

Il y a aussi eu plus de précipitations qu'à l'habitude.