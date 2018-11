Un texte de Laurence Royer

Cette année, les bénévoles d’Opération Nez rouge à Sept-Îles pourront utiliser une application mobile pour coordonner les raccompagnements et pour communiquer avec le centre d’appel.

Les coordonnateurs de l’équipe de Sept-Îles ont levé la main pour indiquer leur intérêt à prendre part au projet pilote. Leur souhait a été exaucé, affirme le coordonnateur principal de Sept-Îles, Maxime Lelièvre.

Au départ, [les responsables] souhaitaient se concentrer sur la région de Montréal et de Québec, mais on est une équipe très dynamique, dit-il. […] L’an passé, on a connu un franc succès, alors cette année, on était très intéressés à utiliser cette application-là.

L’application devrait permettre d’accélérer le service à ceux qui demandent un raccompagnement, selon Maxime Lelièvre.

On occupe une ligne téléphonique de moins et ça nous permet d’être plus rapides sur le temps de réponse. Maxime Lelièvre, coordonnateur principal d'Opération Nez rouge à Sept-Îles

Un fêtard remet ses clés à un bénévole d'Opération Nez rouge. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Raccompagnements dès le 30 novembre

Les équipes de Sept-Îles et de Baie-Comeau feront des raccompagnements dès le 30 novembre.

L’équipe de Baie-Comeau va effectuer des raccompagnements lors de huit soirées, le 30 novembre ainsi que les 1er, 7, 8, 14, 15, 20 et 21 décembre. Les profits des montants amassés pendant ces soirées seront remis à la Fondation Loisirs Côte-Nord.

À Sept-Îles, les bénévoles vont raccompagner les conducteurs les jeudis, vendredis et samedis du 30 novembre au 22 décembre, pour un total de 11 soirées. Les dons seront remis à la Fondation régionale de l’Hôpital de Sept-Îles.

Maxime Lelièvre entrevoit cette deuxième année d’Opération Nez rouge à Sept-Îles d’un œil positif. Il affirme que de nombreuses personnes ont déjà montré leur intérêt pour devenir bénévole.

Depuis septembre, les gens nous écrivent sur notre page Facebook et nous téléphonent pour savoir quand ça commence. Les gens ont hâte de participer. Maxime Lelièvre, coordonnateur principal d'Opération Nez rouge à Sept-Îles

L’an dernier, plus de 250 bénévoles à Sept-Îles ont effectué 714 raccompagnements. À Baie-Comeau, 573 personnes ont été raccompagnées par Opération Nez rouge en 2017.