Ces collectes sont passées de 12 à 4 par année depuis juillet dernier, ce qui a créé une situation que certains ont qualifiée de « crise ». De nombreux déchets ont été abandonnés sur des propriétés publiques ou privées.

Lors de la réunion de la CDTHE, jeudi, sa présidente Maude Marquis-Bissonnette a présenté un amendement afin de passer de quatre à huit collectes par année. De plus, elle a proposé de maintenir le prolongement des heures d’ouverture aux écocentres, la gratuité au Centre de récupération et de transbordement (CRT) et d’étendre le service de réemploi des encombrants.

Après un vote remporté à sept contre un, les membres de la Commission ont décidé de recommander ces options au conseil municipal. Si elles sont acceptées, l'efficacité de ces nouvelles mesures sera évaluée dans un an.

Matières collectées

Le nombre de tonnes de matières recyclables récupérées lors des collectes à Gatineau poursuit le lent déclin entamé depuis plusieurs années. Le tonnage des déchets ramassé est aussi en baisse de 19 %. Entre juillet et le 15 octobre dernier, 10 889 tonnes de déchets ont été envoyées à l’enfouissement, comparativement à 13 384 tonnes pour la même période en 2017.

Selon Mme Marquis-Bissonnette, un détournement vers le compost, la mise en place du service de collecte pour « réusage » et les différents services de « réemploi » (boîtes de dons, plateformes de ventes en ligne et autres) pourraient expliquer ces baisses de la quantité de matières recyclables et de déchets ramassés en bordure des rues.

Il y a des tendances assez claires dans la diminution du tonnage à l'enfouissement, c’est clair, mais où va le tonnage qui reste, ça c'est moins clair. De toute façon, il y a des données qu'on ne pourra jamais avoir parce qu’on ne le suit pas. , a soutenu Mme Marquis-Bissonnette. Par exemple, on suit ce qui va au Centre de transbordement, mais on ne sait pas ce qui se vend sur Kijiji et qu'est ce qui est revalorisé.

On n'a pas le tonnage qui est ramassé et on ne l'aura jamais. C'est là où nous voulons être prudents dans les tendances qui se dégagent. Maude Marquis-Bissonnette, présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement

Opération spéciale de septembre

Le ramassage spécial de 1400 sites de dépôt sauvage dans la ville de Gatineau, qui a eu lieu au début septembre, a été partiellement chiffré par la CDTHE. Plus de 72 tonnes d’encombrants et de déchets ont été éliminées durant cette opération.

Objectif zéro déchet

Dans son Plan de gestion des matières résiduelles, la Ville de Gatineau indique que son objectif est de devenir une municipalité zéro déchets. En raison des coûts élevés de transport et les impacts sur l'environnement, l'enfouissement n'est pas une solution envisagée.

L'objectif du PGMR est de diminuer de 45 % les déchets résidentiels, de moitié les déchets liés à l'industrie et aux commerces, et de 55 % les déchets de construction.