Un texte de Marc Babin

Les auteurs du rapport se sont penchés sur la situation qui prévaut dans 67 établissements postsecondaires du pays, représentant 90 % des universités financées par des fonds publics.

L’enquête montre notamment que 53 % des enseignants des 10 universités de la Nouvelle-Écosse ont des postes contractuels. La durée de ces contrats varie d’un trimestre à plusieurs années.

Pour les enseignants eux-mêmes, le prix est énorme. La plupart d’entre eux vivent dans l’insécurité. Ils ne savent pas toujours s’ils auront leur emploi dans quatre mois, dans huit mois. Les salaires sont très bas, parfois juste 5000 $ par cours , dit Chandra Pasma, agente principale de la recherche au Syndicat canadien de la fonction publique et une des auteures de l’étude.

Et c’est donc possible d’enseigner à temps plein, mais de vivre quand même dans la pauvreté. Chandra Pasma, agente principale de recherche au SCFP

Elle indique que les professeurs contractuels ont moins de temps que les permanents pour préparer leurs cours, doivent souvent entreprendre des recherches sans l’aide financière des établissements, ont de la difficulté à rester au faîte des avancées dans leur champ de compétence et n’ont pas beaucoup de disponibilités pour les étudiants, car ils n’ont pas de bureau sur le campus.

Quand les professeurs ne reçoivent pas le soutien institutionnel, quand ils n’ont pas les ressources institutionnelles dont ils ont besoin, quand ils [ne savent pas longtemps à l’avance] qu’ils vont enseigner un cours, quand ils doivent passer beaucoup d’heures à faire de la recherche sans soutien institutionnel et sans récompense, c’est difficile pour eux de présenter la meilleure éducation possible aux étudiants , explique Chandra Pasma.

Disparités entre Halifax et les régions rurales

Les chercheurs ont aussi constaté une différence entre les universités d’Halifax et celles situées en régions rurales. Dans la région de la capitale, 55 % des professeurs sont contractuels. Dans le reste de la province, le taux est de 45 %.

À Halifax, on a beaucoup plus d’universités, c’est une ville plus grande. On a donc plus de choix et c’est peut-être plus facile de recruter des enseignants sans offrir une permanence , dit Chandra Pasma. Tandis qu’ailleurs, en Nouvelle-Écosse, c’est plus difficile de recruter et on doit peut-être [...] offrir plus de permanences.

L’étude conclut que le recours aux contractuels est véritablement un enjeu structurel et n’est pas que le résultat des compressions budgétaires dans les universités.

La plupart des enseignants de l'Université de King's College, à Halifax, sont permanents. Photo : Radio-Canada/CBC/Robert Guertin

Les auteurs recommandent de meilleures données sur les conditions de travail dans les établissements postsecondaires, le financement adéquat et durable des institutions, une plus grande transparence au sujet de leurs politiques d’embauche et un engagement des universités à améliorer les conditions de travail de leur corps professoral.

À l’échelle nationale, la moitié des postes de professeurs sont contractuels, selon l’étude. La Nouvelle-Écosse a la quatrième plus forte proportion au Canada.

Les universités québécoises sont celles qui embauchent le plus de contractuels, à 61 %. De l’autre côté du spectre, l’Île-du-Prince-Édouard et l’Alberta ont le plus faible taux de contractuels, à égalité à 39 %.

Avec des informations de CBC