Un texte de Jonathan Jobin

Avec cette nouvelle se sont envolés les rêves d'une grosse saison de hockey pour le joueur de Gatineau... pour le moment du moins. J'ai appris la nouvelle au précamp de l'équipe. C'est quelque chose de vraiment difficile à digérer. Ça peut arriver dans la vie de tous les jours, mais tu ne t'y attends pas , raconte le jeune homme, en bordure de la glace du complexe sportif de l'Université.

Mantha a subi une chirurgie et a rapidement commencé ses traitements de chimiothérapie. Je dois aller à l'hôpital pour un traitement qui n'a pas une durée très longue, mais qui est très intense. Ça m'empêche de jouer au hockey et même d'aller à l'école. On devrait finir autour de Noël, je l'espère en tout cas, on verra bien , mentionne le joueur, confiant devant ce combat.

Le défenseur des Gee-Gees Jean-Robin Mantha combat un cancer depuis quelques semaines Photo : Radio-Canada/Jonathan Jobin

Pour l'aider à surmonter ce défi, il peut compter sur ses coéquipiers des Gee-Gees. Il est tellement fort dans ce qu'il vit , confie l'entraîneur Patrick Grandmaître. Ça nous donne l'impression que tout est sous contrôle, mais il faut se rappeler que le cancer est tout un adversaire.

Quand il en a la force, entre deux traitements, Mantha se fait un devoir de rester dans l'entourage de l'équipe, qui tente de lui donner un environnement propice à la guérison. Nous sommes fiers de lui et ce qu'il est en train de faire. On tente de créer une atmosphère joviale, plus légère, pour lui faire oublier le combat qu'il a en ce moment , poursuit Grandmaître.

Le bon vieux dicton disant que le hockey c'est une famille, on s'en rend vraiment compte. On veut le supporter le plus qu'on peut et même chose pour lui, il est là pour nous. Jean-François Plante, attaquant des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Une équipe endeuillée

La communauté hockey des Gee-Gees a été durement éprouvée depuis le début de la saison. Une joueuse de l'équipe féminine, Melisa Kingsley, a perdu la vie cette semaine, après un combat de deux ans contre le cancer. Elle était la conjointe d'un ancien joueur des Olympiques de Gatineau, Ryan O'Bonsawin.

Début du graphique (passez à la fin) C’est avec le cœur lourd que notre équipe annonce le décès de l’une des nôtres, Melisa Kingsley. Melisa était une amie incroyable, une affectueuse membre de sa famille, une étudiante dévouée et une athlète talentueuse. Elle nous manquera beaucoup. ❤️#MELon3 #123MEL pic.twitter.com/nTu142Xvg9 — Gee-Gees Women’s Hockey | Hockey féminin (@geegees_whockey) 31 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

C'est terriblement difficile à apprendre comme nouvelle. Ça m'a donné un coup de coeur incroyable d'apprendre cette nouvelle. Mais, ça me donne encore encore plus de motivation à partager mon histoire , dit Mantha.

Ce sont des coups de malchance. Le cancer, on ne sait pas où ça vient, on va essayer de se regrouper le plus possible pour aider la cause. Jean-Robin Mantha, joueur des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Une équipe encore plus unie

Dans un vestiaire déjà tissé serré, la nouvelle du cancer de Jean-Robin Mantha a eu l'effet d'une bombe. Tous les joueurs veulent l'aider d'une façon ou d'une autre. Ce n’est pas une situation qui est évidente pour lui et pour nous non plus. Ça vient nous chercher directement , raconte le joueur de première année Yvan Mongo.

On n’a pas le choix d'être unis et d'être présents pour lui, pour le supporter. Yvan Mongo, joueur de première année

Depuis qu'il a commencé ses traitements, Mantha a reçu un appui exemplaire de son équipe. Ils disent que le cancer c'est un combat contre toi-même, mais c'est surtout un combat avec tout le monde qui te supporte. Les joueurs qui m'envoient un texte, c'est comme une petite tape sur l'épaule pour me dire de ne pas lâcher. Ça aide énormément à cette bataille mentale contre le cancer , souligne le joueur.

Jean-Robin Mantha en discussion avec l'entraîneur des Gee-Gees, Patrick Grandmaître Photo : Radio-Canada/Jonathan Jobin

Pour aider encore davantage, les joueurs des Gee-Gees mettront encore plus d'efforts dans la campagne de charité Movember cette année.

C'est une cause importante. Le cancer des testicules, c'est quelque chose qui nous atteint juste nous. Jean-Robin a été bon pour aller voir son médecin rapidement. Les chances sont bonnes de son côté. Notre campagne aura plus d'impact parce qu'un de nos frères est atteint , mentionne l'entraîneur.

Même s'il ne sait pas à quel moment il pourra retourner sur la glace, Mantha a bon espoir de pouvoir jouer un match cette saison. Je rêve chaque soir que je retourne sur la glace! Je suis certain que ça va arriver... le plus vite possible!

Difficile de ne pas croire un joueur qui semble si convaincu.