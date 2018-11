Un texte de Marie-Christine Rioux d'après les informations d'Ariane Perron-Langlois

Outre les vêtements, des articles de maison et de décoration, la Friperie de l'Est acceptera dorénavant les meubles, les appareils électroniques et ménagers. Un service de livraison et de cueillette à domicile est également prévu.

Quatre emplois seront créés, ce qui portera le nombre d'employés à 25.

On commençait à travailler assez serrés. En 2001, ce n’était pas le cas, quand on est arrivés là, mais comme les dons augmentent toujours, la quantité traitée [aussi]. Actuellement, on est rendus à 375 tonnes annuellement. Sylvianne Boucher, directrice générale de la Friperie de l’Est

Sylvianne Boucher estime qu’avec ses nouvelles installations, la Friperie pourrait traiter jusqu'à 500 et même 600 tonnes de marchandises par année.

Les profits réalisés par la Friperie de l'Est sont versés à l'Association du cancer de l'Est du Québec (ACEQ).

Sylvianne Boucher, directrice générale de la Friperie de l'Est, est l'instigatrice du projet de centre de tri. Photo : Radio-Canada/Ariane Perron-Langlois

Le président du conseil d’administration de l’ACEQ, Daniel Bénéteau, avoue être reconnaissant envers l’équipe de la Friperie de l’Est qui travaille sur ce projet d’expansion depuis plusieurs mois.

Au cours des dernières années, c’est plus de 1,5 million que l’ACEQ a reçu de la Friperie. On parle de 200 000 dollars par année. Ce projet permet d’assurer cette contribution annuelle. Daniel Bénéteau, président du CA de l’Association du cancer de l’Est du Québec

Monsieur Bénéteau croit que ces dons pourraient augmenter grâce aux nouvelles installations de la friperie.

Les fonds nécessaires à la réalisation du projet de centre de tri proviennent de divers dons et prêts octroyés à la Friperie

L'intérieur du centre de tri Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Investissement Québec a notamment accordé un prêt de 625 000 dollars à la Friperie pour la réalisation de ce projet.

De son côté, la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) lui a prêté 100 000 dollars et donné 10 000 dollars.

Le reste des fonds provient des revenus de la Friperie.

Le centre de tri ouvrira ses portes au public le 5 novembre prochain.