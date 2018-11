Puis-je conduire avec ma jambe dans le plâtre? Cette question revient régulièrement aux départements d'orthopédie du CHUS-Hôpital Fleurimont et de l'Hôtel-Dieu. Cette question a aussi germé dans la tête d'un jeune résident qui, en 2004, a voulu aider les médecins à y trouver une réponse. Plus de 10 ans plus tard, des simulateurs automobiles ont été conçus et ont permis de lancer une série de projets de recherche.