Avec les informations de Piel Côté

Les compensations financières liées au développement dans les milieux humides sont encore trop élevées, expliquent les élus.

Elles s'élevaient à 104 000 dollars, puis le règlement a été modifié, et elles sont aujourd'hui de 60 000 dollars pour l'ensemble des 22 propriétés, soutient le maire de La Sarre, Yves Dubé.

La MRC de l'Abitibi-Ouest prépare d'ailleurs un mémoire afin revendiquer des changements au gouvernement dans le but de faire baisser les compensations.

Malgré tout, l'administration Dubé n'abandonne pas le projet, du moins, pas à long terme.

On veut faire un plan stratégique, pour les cinq prochaines années, pour vraiment voir dans notre planification à quel moment on pourra repartir le projet des petites maisons , explique celui qui est maire depuis novembre 2017.

Déjà en septembre 2017, l'ex-maire Normand Houde avait annoncé un retard en raison des nouvelles normes émises par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Le projet de quartier de mini-maisons de La Sarre avait été annoncé en 2015. À l'époque huit terrains avaient été réservés.

À Rouyn-Noranda, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), Jean-Claude Loranger n'apprécie pas la tournure des évènements.

Oui je suis déçu, on regardait tous ce projet. C'est la première ville en région qui prenait l'initiative de construire des mini-maisons. Vu que c'est retardé en raison des milieux humides , c'est encore plus désolant, estime-t-il.