Un texte de Saïda Ouchaou

Jolene Duncan est la mère de Jade-Smith, 9 ans, en 4e année en immersion française. Elle est inquiète de voir ce que sa fille traverse : depuis trois semaines, elle se rend démoralisée à l'école pour recevoir son enseignement uniquement en anglais.

Parmi les solutions avancées par les parents, Jolene Duncan cite les recommandations du ministère de l'Éducation en ce qui a trait aux enseignements spécialisés. Selon Mme Duncan, il pourrait y avoir une rotation des deux enseignants de 4e année sur les trois classes, en attendant qu'un enseignant d'immersion française soit recruté. Cette proposition n'a pour l'instant pas été retenue.

La commission scolaire d'Abbotsford indique, dans une déclaration écrite, avoir mis en place une série de stratégies pour attirer des enseignants d'immersion dans ses écoles. Elle mentionne du mentorat, des affectations prioritaires pour certains postes, des offres d'emploi à temps plein dès le recrutement et également des aides financières pour faciliter le déménagement des enseignants dans la région. La commission affirme continuer de soutenir un programme d'immersion française de qualité à Abbotsford.

De son côté, le ministre provincial de l'Éducation, Rob Fleming, parle des actions du gouvernement telles que la contribution financière pour ajouter des places dans les universités de la province pour spécifiquement former des futurs enseignants d'immersion française. Il ajoute que les efforts de recrutement se font aussi dans le reste du pays et à l'étranger.

Le porte-parole du groupe Canadian Parents for French pour la Colombie-Britannique, Glyn Lewis, souligne avoir tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs années sur la pénurie d'enseignants de français .