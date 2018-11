« On n’a pas du tout épuisé la question l’année dernière, puis on voulait l’élargir. On vit sur le territoire des Premieres Nations, donc on a jugé bon d’explorer cette relation-là pour mieux comprendre l’expérience des Premières Nations, et quelle pourrait être notre relation en tant que Fransaskois », a expliqué Frédéric Dupré, le directeur du renforcement et inclusion communautaire à l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF).

On va vraiment vivre une expérience interculturelle. Frédéric Dupré

Par exemple, un « exercice des couvertures de Kairos » aura lieu samedi matin au cours duquel les participants doivent se tenir sur des couvertures qui disparaissent au fur et à mesure de l’exercice. L’objectif est de sensibiliser à l’expérience de la dépossession vécue par les peuples autochtones du Canada.

Le retour du Gala de la Fransasque

Selon Frédéric Dupré, l’un des incontournables cette année sera le Gala de la Fransasque, qui est présentée une fois tous les deux ans.

Le Gala de la Fransasque vise à célébrer les gens et les projets qui ont contribué de manière exceptionnelle au développement de la francophonie en Saskatchewan en 2017 et 2018.

« C’est une superbe occasion de rencontrer de tout le réseau associatif, puis des gens de partout dans la province », a rappelé Frédéric Dupré.

Une grande partie du Rendez-vous fransaskois sera aussi consacré aux activités des organismes communautaires.

