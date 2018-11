Entraînante et dansante, Believe fait, pour beaucoup, partie de l’histoire de la musique pop, mais pas toujours pour les bonnes raisons, ajouteront certains. L’Auto-Tune, un correcteur de tonalité, repris par de nombreux artistes après que Cher l’a fait découvrir au monde, a en effet de nombreux détracteurs.

Plus d’un a utilisé ces effets vocaux pour gommer ses imperfections. Pour d’autres, il s’agit simplement d’un outil pour créer des sons robotiques.

Quoi qu’il en soit, la nouveauté a été adoptée immédiatement. En 1999, la chanteuse country Faith Hill a inclus cette technologie dans son succès The Way You Love Me. Près de dix ans plus tard, Kanye West a joué avec ces procédés vocaux dans son album 808s and Heartbreaks (2008).

Il manquait quelque chose à Believe

Dès qu’on a entendu cette chanson, on a su que c’était un rouleau compresseur. Le chroniqueur musical de NPR Music Stephen Thompson à propos de « Believe »

Pourtant, le titre, où une femme au cœur brisé trouve la force nécessaire pour prendre sa vie en main, a mis du temps avant de devenir cette machine de guerre musicale.

Pendant des mois, les réécritures et nouveaux essais se sont succédé; la première ébauche remonte au début des années 90. Dix auteurs, dont Cher, auraient participé à l’aventure.

Alors que le titre prenait forme, Cher et les producteurs, Paul Barry et Mark Taylor, auraient estimé qu’il manquait encore quelque chose.

Le logiciel Auto-Tune venait de débarquer sur le marché. Selon le New York Times, Mark Taylor aurait eu l’idée de l’essayer, transformant deux mesures de Believe. Le timbre robotique de Cher était né.

Cher conquise, Warner beaucoup moins

Restait à connaître l’avis de la principale intéressée. Emballée, elle estimait avoir quelque chose de spécial entre les mains. Son étiquette, Warner Music, était d’un avis contraire et voulait qu’on revienne à la voix originale. « Il faudra me passer sur le corps! », aurait répondu Cher, qui a finalement remporté la bataille.

Le triomphe de Believe est tombé à point nommé pour l’artiste américaine alors âgée de 52 ans. Après des années 1980 en or (un Oscar pour son rôle dans Éclair de lune (Moonstruck) et le succès de sa chanson If I Could Turn Back Time), la décennie suivante s’était avérée moyenne, avec l’échec commercial de son album rock It's a Man's World.

« Aucun de ses titres n’avait atteint le top 40 aux États-Unis depuis 1991. Elle cherchait une manière de renouer avec le succès et tentait de savoir comment évoluer artistiquement », indique Stephen Thompson.

Avec un opus (également nommé Believe) aux sonorités fortement teintées d’Euro dance, Warner Music misait beaucoup sur les nombreux fans gais de Cher. La réception du premier titre a montré que l’adhésion allait bien plus loin.

Quelques mois après le retour fracassant de Madonna avec Ray of Light, Cher en faisait autant. Believe a également réussi à prendre toute sa place au côté du Baby One More Time, de la jeune Britney Spears, sorti presque en même temps.

L’exploit correspondait parfaitement au message de résilience et de prise de pouvoir de Believe. Beaucoup peuvent encore la chanter par cœur 20 ans après, peut-être même en imitant les effets de l’Auto-Tune.

D'après un reportage diffusé sur CBC Radio