Un texte de Myriam Eddahia

Ils soutiennent que ces six compagnies d’assurance automobile auraient traité inadéquatement des victimes d’accident sur une période de huit ans en réduisant les indemnités versées par le montant de la taxe de vente harmonisée (TVH).

Outre les millions de dollars réclamés, les plaignants veulent obtenir une ordonnance du tribunal pour mettre fin à cette pratique.

Les avocats derrière le recours collectif allèguent qu'il s'agit d'une « pratique répandue » dans le secteur de l'assurance automobile.

Jill Nicholson, une femme de 33 ans a eu un grave accident de moto en 2012.

Après six opérations à la jambe, elle a presque épuisé ses indemnités avec Unifund.

Début du graphique (passez à la fin) Un recours collectif de 600 millions de dollars est intenté contre 6 compagnies d’assurance automobile en Ontario. Jill Nicholson, 33 ans, a eu un accident de moto en 2012. Elle a eu 6 chirurgies à la jambe et ses indemnités avec Unifund sont presque épuisées. #icito pic.twitter.com/Lb46MH4zct — Myriam Eddahia (@MyriamEddahia) November 1, 2018 Fin du graphique (passez au début)

L'avocat Paul Harte note aussi que la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO), qui réglemente entre autres le secteur des assurances, sera aussi poursuivie pour ne pas avoir adéquatement encadré l'industrie et pour ne pas avoir mis fin aux pratiques dites injustes .

Me Harte soutient que la CSFO a la responsabilité de protéger le public.

Selon les trois cabinets d'avocats qui présenteront cette cause, la TVH est payable sur bon nombre des indemnités d’accident. Même avant l'entrée en vigueur de la TVH, la CSFO ordonnait aux compagnies d'assurance de la payer en plus des indemnités d'accident et de ne pas inclure la TVH dans le calcul des restrictions aux indemnités , écrivent-ils sur le site web.

Que dit la loi?

La CSFO s'attend à ce que les assureurs appliquent correctement la législation sur la TVH, conformément à toute directive de l'Agence du revenu du Canada (ARC). La TVH est une taxe et elle n'est pas comprise dans les limites d'indemnités établies dans l'Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL) , écrit la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) sur son site web.

La taxe de vente harmonisée (TVH), de 13 % en Ontario, a été introduite en 2010.

Selon les avocats qui défendront cette cause, les compagnies visées auraient écarté les droits des victimes et n'auraient pas respecté l'Annexe sur les indemnités d’accident légales (AIAL) , en vertu du régime d'assurance automobile mis en place par le gouvernement de l'Ontario.

C'est en faisant la lumière sur ces cas que nous pourrons changer les choses. Paul Harte, avocat à la tête du recours collectif « Auto HST Class Action »

Les prochaines étapes

Une ligne téléphonique est ouverte pour permettre à d'autres personnes qui sont dans une situation semblable de partager leur expérience.

Un site web a aussi été mis en place pour permettre au public de s'informer sur la nature du recours collectif.