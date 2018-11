Dans son rapport d'investigation concernant le décès de Patrick Girard, survenu dans un accident de moto à Bury en juillet 2016, Me Kathleen Gélinas, soutient qu'il est mort d'une perte de contrôle due à une hypoglycémie sévère.

Plusieurs témoins ont raconté avoir vu le motocycliste de 55 ans louvoyer dans la voie, qu'il semblait avoir de la difficulté à maintenir la moto dans sa ligne de conduite et qu'il s'est même déplacé dans la voie inverse. Il a alors percuté un véhicule lourd. La victime a été conduite à l'hôpital où son décès a été constaté.

Lors de son arrivée au centre hospitalier, M. Girard, qui était connu diabétique depuis de nombreuses années, était en hypoglycémie sévère (1,7 mmol/L.). Sa condition médicale était connue de la SAAQ depuis de nombreuses années.

Après avoir consulté le glucomètre de la victime, la coroner Gélinas soutient qu'il s'est retrouvé 88 reprises en hypoglycémie (4 mmol/L. et moins) au cours de la dernière année. « Par l’analyse des données enregistrées, je constate que [...] M. Girard était fréquemment en situation d'hypoglycémie », écrit-elle.

500 000 conducteurs diabétiques au Québec

En 2014-2015, 600 000 personnes étaient atteintes de diabète au Québec et la SAAQ estime que 500 000 d'entre eux ont un permis de conduire. « Il m’apparaît important d’inciter la SAAQ à déployer des efforts supplémentaires dans le but de raffiner le dépistage des détenteurs de permis dont l’état de santé pourrait compromettre leur aptitude à conduire, et ce, dans le contexte actuel de la montée du diabète en tant que maladie. Cet incitatif m’apparaît d’autant plus nécessaire que le Québec est avec l’Alberta et la Nouvelle-Écosse l’une des trois provinces canadiennes où les médecins n’ont pas l’obligation de signaler cette condition médicale qu’est le diabète », peut-on lire dans le rapport de Me Gélinas.

Selon les données de la SAAQ, seulement 14 % des conducteurs diabétiques déclarent leur condition médicale. « Je suis d’avis que les mesures actuellement existantes, consistant à demander aux conducteurs de déclarer eux-mêmes leur condition médicale, sont insuffisantes qu’elles devraient être revues et faire l’objet d’amélioration », indique Me Gélinas.

À l'heure actuelle, seuls les conducteurs de 75 ans et plus font l'objet d'un dépistage systématique.

Recommandations du coroner Me Kathleen Gélinas à la SAAQ : De diffuser, dans les meilleurs délais, un programme de sensibilisation auprès de sa clientèle afin de démontrer l’importance de déclarer tout problème de santé pouvant affecter la conduite sécuritaire d’un véhicule automobile;

De déployer des efforts supplémentaires au niveau du dépistage des conducteurs à risque médical, peu importe leur âge par une révision de la façon dont les conducteurs doivent déclarer leur condition médicale;

De revoir, dans les meilleurs délais, son programme de sensibilisation auprès des professionnels de la santé afin que ceux-ci incorporent dans leur pratique la révision périodique de l’état de santé de sa clientèle en lien avec la conduite sécuritaire d’un véhicule automobile. Au Collège des médecins et à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec : De poursuivre, auprès de leurs membres, la formation visant à fournir les outils nécessaires pour évaluer l’aptitude de leur patient à conduire un véhicule automobile;

De sensibiliser leurs membres à l’évaluation régulière de l’aptitude à conduire d’un conducteur diabétique de même qu’à l’importance de signaler toutes situations à la Société d’assurances automobile du Québec concernant la santé d’un conducteur.